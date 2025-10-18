Міністри Польщі та Угорщини посперечалися через Україну

Глави МЗС Угорщини та Польщі - Петер Сіярто і Радослав Сікорський - вступили в публічну полеміку після рішення Варшави не видавати Німеччині українця, якого Берлін підозрює в диверсії на "Північних потоках".

Сійярто, коментуючи ситуацію в соцмережі X, ретвітнув допис польського прем'єра про звільнення підозрюваного і назвав це рішення "скандальним". Він заявив, що дії Польщі створюють небезпечний прецедент у Європі:

"За словами Польщі, якщо вам не подобається якась інфраструктура в Європі, ви можете її підірвати. Цим вони фактично дали дозвіл на терористичні атаки. Польща не тільки звільнила, а й прославляє терориста - ось до чого дійшло верховенство права в Європі".

У відповідь Сікорський написав:

"Ні, Петер. Коли іноземний агресор бомбить твою країну, ти можеш законно завдати удару у відповідь, саботуючи можливості агресора фінансувати війну. Це називається самооборона".

Рішення суду та аргументи захисту

17 жовтня окружний суд у Варшаві відмовився екстрадувати Володимира Журавльова до Німеччини.

Суд також скасував тимчасовий арешт, дозволивши підозрюваному залишатися на волі під час подальших розглядів.

За словами судді, німецька сторона надала недостатньо доказів. Він підкреслив, що документи, отримані з Німеччини, містили лише формальні дані і могли вміститися "на одній сторінці формату А4".

Що відомо про підрив "Північних потоків"

У ніч на 26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" були зруйновані вибухами на дні Балтійського моря. У момент події вони не функціонували, але залишалися заповненими технічним газом.

Польща та Україна поклали відповідальність за диверсію на Росію. Москва, зі свого боку, заперечувала причетність, звинувачуючи в тому, що трапилося, "англосаксів".

Українська сторона неодноразово підкреслювала, що не має відношення до підриву трубопроводів. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Київ не брав участі в цих діях. Президент Володимир Зеленський у червні 2023 року також запевнив:

"Я президент і віддаю відповідні розпорядження. Нічого подібного Україна не робила. Я б ніколи так не діяв".