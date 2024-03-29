Польща відправить війська у Францію

Нагадаємо, у Франції після теракту у РФ оголошено найвищий рівень Vigipirate – системи оповіщення національної безпеки – "надзвичайна ситуація нападу".

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що теракт під Москвою викликав побоювання у Франції щодо забезпечення безпеки на Олімпіаді в Парижі.

Теракт під Москвою

Увечері у п'ятницю, 22 березня, у місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". За останніми даними росіян, в результаті атаки загинуло 143 людини.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США та низці інших західних країн підтвердили наявність інформації про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України. Проте російські офіційні особи у своїх заявах намагаються звинуватити у причетності до організації нападу саме Україну і західні країни, не надаючи при цьому жодних доказів.

В Інституті вивчення війни вважають, що мета Кремля – посилити внутрішню підтримку війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.