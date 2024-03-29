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Польща відправить війська у Францію

Ілюстративне фото: Польські військові на навчаннях (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Польща приєднається до міжнародних зусиль із забезпечення безпеки літніх Олімпійських ігор у Франції, надіславши туди своїх військових, зокрема кінологів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Збройні сили Польщі приєднаються до міжнародної коаліції, створеної Францією для підтримки підготовки та безпеки літніх Олімпійських ігор 2024 року", – заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, до Парижа буде направлено "оперативну групу наших солдатів", у тому числі кінологів, основною метою якої буде проведення заходів, пов’язаних з виявленням вибухівки та протидією терористичним загрозам.

Деталі домовленості наразі опрацьовуються, про них буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, у Франції після теракту у РФ оголошено найвищий рівень Vigipirate – системи оповіщення національної безпеки – "надзвичайна ситуація нападу".

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що теракт під Москвою викликав побоювання у Франції щодо забезпечення безпеки на Олімпіаді в Парижі.

Теракт під Москвою

Увечері у п'ятницю, 22 березня, у місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". За останніми даними росіян, в результаті атаки загинуло 143 людини.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США та низці інших західних країн підтвердили наявність інформації про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України. Проте російські офіційні особи у своїх заявах намагаються звинуватити у причетності до організації нападу саме Україну і західні країни, не надаючи при цьому жодних доказів.

В Інституті вивчення війни вважають, що мета Кремля – посилити внутрішню підтримку війни проти України.

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