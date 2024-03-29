Польша отправит войска во Францию

Напомним, во Франции после теракта в РФ объявлен самый высокий уровень Vigipirate – системы оповещения национальной безопасности – "чрезвычайная ситуация нападения".

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что теракт под Москвой вызвал опасения во Франции по обеспечению безопасности на Олимпиаде в Париже.

Теракт под Москвой

Вечером в пятницу, 22 марта, в Красногорске в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По последним данным россиян, в результате атаки погибли 143 человека.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США и ряде других западных стран подтвердили наличие информации о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины. Однако российские официальные лица в своих заявлениях пытаются обвинить в причастности к организации нападения именно Украину и западные страны, не предоставляя при этом никаких доказательств.

В Институте изучения войны считают, что цель Кремля – усилить внутреннюю поддержку войны против Украины.

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