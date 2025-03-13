Польща відправить F-16 для оборони повітряного простору над країнами Балтії

Польща з 1 квітня патрулюватиме повітряний простір над країнами Балтії. Для цього будуть залучені винищувачі F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови польського міністерства оборони Владислава Косіняк-Камиша.

Він пояснив, що Польща залучить чотири літаки F-16 і 150 своїх військових, яких скерують у Литву. Відомо, що патрулювальна місія буде тривати до 31 липня

"Це наш внесок у солідарність і союзницький захист неба над країнами Балтії", – сказав Косіняк-Камиш.

.Він також розповів про спільну з країнами Європейського союзу охорону Балтійського моря.

"За нашим проханням створили "Балтійську варту" - операцію НАТО, у якій ми беремо участь разом. Ми розміщуємо наші підрозділи, захищаємо наші територіальні води й діємо в ділянці Балтійського моря", - пояснив він.

Інциденти в Балтійському морі

Варто нагадати, що наприкінці 2024-го в Балтійському морі було пошкоджено підводні кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією, а також затримано судно Eagle S із тіньового флоту танкерів Російської Федерації.

Згідно з даними слідства, екіпаж корабля планував пошкодити ще один енергетичний кабель Estlink 1, а також газопровід BalticConnector.

Зокрема до цього інциденту були обірвані ще два кабелі передачі даних між Фінляндією та Німеччиною.