Польша отправит F-16 для обороны воздушного пространства над странами Балтии

Польша с 1 апреля будет патрулировать воздушное пространство над странами Балтии. Для этого будут привлечены истребители F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы польского министерства обороны Владислава Косиняк-Камыша.

Он пояснил, что Польша привлечет четыре самолета F-16 и 150 своих военных, которых направят в Литву. Известно, что патрульная миссия будет продолжаться до 31 июля

"Это наш вклад в солидарность и союзническую защиту неба над странами Балтии", - сказал Косиняк-Камыш.

Он также рассказал о совместной со странами Европейского союза охране Балтийского моря.

"По нашей просьбе создали "Балтийскую стражу" - операцию НАТО, в которой мы участвуем вместе. Мы размещаем наши подразделения, защищаем наши территориальные воды и действуем в участке Балтийского моря", - пояснил он.

Инциденты в Балтийском море

Стоит напомнить, что в конце 2024-го в Балтийском море были повреждены подводные кабели связи между Финляндией и Эстонией, а также задержано судно Eagle S из теневого флота танкеров Российской Федерации.

Согласно данным следствия, экипаж корабля планировал повредить еще один энергетический кабель Estlink 1, а также газопровод BalticConnector.

В частности, до этого инцидента были оборваны еще два кабеля передачи данных между Финляндией и Германией.