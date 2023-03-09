Польща відправила до України ще десять танків Leopard 2

Польща вже відправила до України ще 10 танків Leopard 2. До цього Варшава передала Києву чотири такі танки.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву миністра на брифінгу .

За його словами, окрім 14 польських танків у батальйон увійшли чотири танки з Канади, вісім Норвегії та шість із Іспанії.

"Ми передали чергові десять танків Leopard 2А4 Україні", - сказав Блащак.

Зазначимо, Польща стала першою з країн-партнерів, яка передала Україні сучасні танки Leopard 2. Перші чотири машини Варшава відправила на річницю повномасштабної війни.

Крім того, президент Анджей Дуда заявив, що Польща готова передати Україні всі винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані та стоять на озброєнні Повітряних сил країни.

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