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Польша отправила в Украину еще десять танков Leopard 2

Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (gov.pl/web/obrona-narodowa)
Автор: Александр Белоус

Польша уже отправила в Украину еще 10 танков Leopard 2. До этого Варшава передала Киеву четыре таких танка.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра на брифинге.

"Мы передали очередные десять танков Leopard 2А4 Украине", - сказал Блащак.

По его словам, кроме 14 польских танков в батальон вошли четыре танка из Канады, восемь Норвегии и шесть из Испании.

Отметим, Польша стала первой из стран-партнеров, передавшей Украине современные танки Leopard 2. Первые четыре машины Варшава отправила на годовщину полномасштабной войны.

Кроме того, президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны.

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