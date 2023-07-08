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Польща відправила до кордону з Білоруссю тисячу солдатів та сотні одиниць техніки

Фото: Польща відправила до кордону з Білоруссю тисячу солдатів (twitter.com/DGeneralneRSZ)
Автор: Константин Широкун

Польща посилила військове угруповання на кордоні з Білоруссю. На схід країни відправлено 1 тисячу військовослужбовців та 200 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter генерального командування польської армії.

"Ми посилюємо присутність у Східній Польщі. Тисяча військовослужбовців та майже 200 одиниць техніки зі складу 12-ї механізованої бригади та 17-ї механізованої бригади перемістяться на схід Польщі", - йдеться у повідомленні командування Збройних сил Польщі.

Наголошується, що навчальна присутність частини військ піхоти є "демонстрацією волі та здатності негайно реагувати на спроби дестабілізувати ситуацію на кордоні". Польські військові також попередили водіїв, що 8 липня буде посилено рух військових колон на сході країни.

Польща посилює кордон із Білоруссю

Польща минулого тижня направила 500 поліцейських із превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму на кордон із Білоруссю, пояснивши це "напруженою ситуацією".

Такий крок, ймовірно, пов'язаний з тим, що внаслідок невдалого бунту засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що їде до Білорусі. Пізніше стало відомо, що його бойовики також перекинуть на білоруську територію.

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ПВК ВагнераПольщаБілорусь