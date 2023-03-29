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Польща відмовляється виконувати скандальні рекомендації МОК щодо росіян, - прем'єр

Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща не дотримуватиметься рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян та білорусів до змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького у Twitter.

"Рішення МОК про відновлення російських спортсменів у змаганнях - це скандал і зрада справжнього духу спорту. Я доручив міністру Камілю Бортнічуку (міністру спорту та туризму Польщі - ред.) довести до відома керівництва МОК нашу тверду незгоду. Ми зробимо все можливе, щоб спорт залишався вільним від російського впливу", - наголосив глава польського уряду.

Нагадаємо, вчора, 28 березня, МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити громадян Росії та Білорусі до змагань.

Пізніше глава МВС Німеччини Ненсі Фезер назвала таке рішення ляпасом українським спортсменам.

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