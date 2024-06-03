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Польща виділить 3 млрд злотих на кібербезпеку після російської кібератаки

Ілюстративне фото: Польща виділить 3 млрд злотих на "Кіберщит" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Польща виділить понад 3 мільярди злотих, близько 760 мільйонів доларів, на посилення кібербезпеки в країні. Напередодні державне ЗМІ країни піддалося кібератаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що передувало

Минулого тижня польське державне інформаційне агентство PAP постраждало від російської кібератаки. Тоді у 

"Усе вказує на те, що ми маємо справу з кібератакою, керованою з російської сторони", - сказав тоді міністр цифрових питань і віце-прем’єр-міністр Кшиштоф Гавковський.

Він таокж зауважив, що спецслужби Польщі, включаючи Агентство внутрішньої безпеки, проводять розслідування.

Реакція Польщі

Незабаром у Польщі відбудуться 

Служба безпеки України  разом з Федеральним бюро розслідувань та партнерами з ЄС провели масштабну операцію під час якої викрили міжнародну групу хакерів.

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ПольщаКібератака