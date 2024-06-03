Польща виділить 3 млрд злотих на кібербезпеку після російської кібератаки

Що передувало

Минулого тижня польське державне інформаційне агентство PAP постраждало від російської кібератаки. Тоді у

"Усе вказує на те, що ми маємо справу з кібератакою, керованою з російської сторони", - сказав тоді міністр цифрових питань і віце-прем’єр-міністр Кшиштоф Гавковський.

Він таокж зауважив, що спецслужби Польщі, включаючи Агентство внутрішньої безпеки, проводять розслідування.

Реакція Польщі

Незабаром у Польщі відбудуться

Служба безпеки України разом з Федеральним бюро розслідувань та партнерами з ЄС провели масштабну операцію під час якої викрили міжнародну групу хакерів.

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