Польша выделит 3 млрд злотых на кибербезопасность после российской кибератаки

Польша выделит более 3 миллиардов злотых, около 760 миллионов долларов, на усиление кибербезопасности в стране. Накануне государственное СМИ страны подверглось кибератаке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На минувшей неделе польское государственное информационное агентство PAP пострадало от российской кибератаки. Тогда в
"Все указывает на то, что мы имеем дело с кибератакой, управляемой с российской стороны", – сказал тогда министр цифровых вопросов и вице-премьер-министр Кшиштоф Гавковский.
Он также отметил, что спецслужбы Польши, включая Агентство внутренней безопасности, проводят расследование.
Вскоре в Польше пройдут
Служба безопасности Украины вместе с Федеральным бюро расследований и партнерами из ЕС провели масштабную операцию, в ходе которой разоблачили международную группу хакеров.
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