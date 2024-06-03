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Польша выделит 3 млрд злотых на кибербезопасность после российской кибератаки

Иллюстративное фото: Польша выделит 3 млрд злотых на "Киберщит" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Польша выделит более 3 миллиардов злотых, около 760 миллионов долларов, на усиление кибербезопасности в стране. Накануне государственное СМИ страны подверглось кибератаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что предшествовало

На минувшей неделе польское государственное информационное агентство PAP пострадало от российской кибератаки. Тогда в

"Все указывает на то, что мы имеем дело с кибератакой, управляемой с российской стороны", – сказал тогда министр цифровых вопросов и вице-премьер-министр Кшиштоф Гавковский.

Он также отметил, что спецслужбы Польши, включая Агентство внутренней безопасности, проводят расследование.

Реакция Польши

Вскоре в Польше пройдут

Служба безопасности Украины вместе с Федеральным бюро расследований и партнерами из ЕС провели масштабную операцию, в ходе которой разоблачили международную группу хакеров.

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