Польша выделит 3 млрд злотых на кибербезопасность после российской кибератаки

Что предшествовало

На минувшей неделе польское государственное информационное агентство PAP пострадало от российской кибератаки. Тогда в

"Все указывает на то, что мы имеем дело с кибератакой, управляемой с российской стороны", – сказал тогда министр цифровых вопросов и вице-премьер-министр Кшиштоф Гавковский.

Он также отметил, что спецслужбы Польши, включая Агентство внутренней безопасности, проводят расследование.

Реакция Польши

Вскоре в Польше пройдут

Служба безопасности Украины вместе с Федеральным бюро расследований и партнерами из ЕС провели масштабную операцию, в ходе которой разоблачили международную группу хакеров.

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