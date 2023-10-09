ua en ru
Пн, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща відібрала у посольства РФ базу відпочинку і передала своїм військовим

Польща, Понеділок 09 жовтня 2023 14:54
UA EN RU
Польща відібрала у посольства РФ базу відпочинку і передала своїм військовим Фото: Польща відібрала у посольства РФ базу відпочинку і передала своїм військовим (twitter.com/MON_GOV_PL)
Автор: Тетяна Степанова

Влада Польщі вирішила передати Силам оборони землі із базою відпочинку в Скуб’янці, яка раніше належала посольству Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Польщі.

Як зазначається, глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак взяв участь у церемонії передавання.

"Це символ, який полягає в тому, що в агресора, у держави, яка нападає на сусідні країни, тобто у Росії, ми відвоювали землю, яка служитиме польській армії, служитиме Силам територіальної оборони, командування яких дислокується тут поруч", - зазначив польський міністр.

Він додав, що на цих територіях проводитимуть навчання для військових територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що польські військові вперше розгорнули над столицею країни Варшавою систему протиракетної та протиповітряної оборони "Вісла". Її основою став зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Польща
NEWS
Кулеба про пропозиції щодо територіальних поступок РФ: навіть не думайте про це
Кулеба про пропозиції щодо територіальних поступок РФ: навіть не думайте про це
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України