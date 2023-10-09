Польща відібрала у посольства РФ базу відпочинку і передала своїм військовим

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Польщі.

Як зазначається, глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак взяв участь у церемонії передавання.

"Це символ, який полягає в тому, що в агресора, у держави, яка нападає на сусідні країни, тобто у Росії, ми відвоювали землю, яка служитиме польській армії, служитиме Силам територіальної оборони, командування яких дислокується тут поруч", - зазначив польський міністр.

Він додав, що на цих територіях проводитимуть навчання для військових територіальної оборони.