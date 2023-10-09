Польща відібрала у посольства РФ базу відпочинку і передала своїм військовим
Влада Польщі вирішила передати Силам оборони землі із базою відпочинку в Скуб’янці, яка раніше належала посольству Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Польщі.
Як зазначається, глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак взяв участь у церемонії передавання.
"Це символ, який полягає в тому, що в агресора, у держави, яка нападає на сусідні країни, тобто у Росії, ми відвоювали землю, яка служитиме польській армії, служитиме Силам територіальної оборони, командування яких дислокується тут поруч", - зазначив польський міністр.
Він додав, що на цих територіях проводитимуть навчання для військових територіальної оборони.
Obiekty w Skubiance będą służyć na potrzeby Wojska Polskiego— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) October 9, 2023
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Minister @mblaszczak: Jesteśmy w miejscu symbolicznym. Lasy Państwowe odzyskały od Federacji Rosyjskiej ten teren, tę nieruchomość. Następnie zdecydowały o przekazaniu tej nieruchomości Wojsku Polskiemu. Więcej:… pic.twitter.com/MzTGpGTbzR
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що польські військові вперше розгорнули над столицею країни Варшавою систему протиракетної та протиповітряної оборони "Вісла". Її основою став зенітно-ракетний комплекс Patriot.
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