Польша отобрала у посольства РФ базу отдыха и передала своим военным

Власти Польши решили передать Силам обороны земли с базой отдыха в Скубянке, которая ранее принадлежала посольству России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Польши.

Как отмечается, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак принял участие в церемонии передачи.

"Это символ, заключающийся в том, что у агрессора, у государства, которое нападает на соседние страны, то есть в России, мы отвоевали землю, которая будет служить польской армии, будет служить Силам территориальной обороны, командование которых дислоцируется здесь рядом", - отметил польский министр.

Он добавил, что на этих территориях будут проводить учения для военных территориальной обороны.