Польша отобрала у посольства РФ базу отдыха и передала своим военным
Власти Польши решили передать Силам обороны земли с базой отдыха в Скубянке, которая ранее принадлежала посольству России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Польши.
Как отмечается, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак принял участие в церемонии передачи.
"Это символ, заключающийся в том, что у агрессора, у государства, которое нападает на соседние страны, то есть в России, мы отвоевали землю, которая будет служить польской армии, будет служить Силам территориальной обороны, командование которых дислоцируется здесь рядом", - отметил польский министр.
Он добавил, что на этих территориях будут проводить учения для военных территориальной обороны.
Obiekty в Skubiance beda służyć на потребности Wojska Polskiego
-
Minister @mblaszczak : Jesteśmy w miejscu symbolicznym. Lasy Państwowe odzyskały от Federacji Rosyjskiej ten teren, te nieruchomość. Наследие zdecydowały о przekazaniu той nieruchomości Wojsku Polskiemu. Więcej:… pic.twitter.com/MzTGpGTbzR — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) October 9, 2023
Напомним, ранее мы сообщали, что польские военные впервые развернули над столицей страны Варшавой систему противоракетной и противовоздушной обороны "Висла". Ее основой стал зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.