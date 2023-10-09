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Польша отобрала у посольства РФ базу отдыха и передала своим военным

Польша, Понедельник 09 октября 2023 14:54
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Польша отобрала у посольства РФ базу отдыха и передала своим военным Фото: Польша отобрала у посольства РФ базу отдыха и передала своим военным (twitter.com/MON_GOV_PL)
Автор: Татьяна Степанова

Власти Польши решили передать Силам обороны земли с базой отдыха в Скубянке, которая ранее принадлежала посольству России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Польши.

Как отмечается, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак принял участие в церемонии передачи.

"Это символ, заключающийся в том, что у агрессора, у государства, которое нападает на соседние страны, то есть в России, мы отвоевали землю, которая будет служить польской армии, будет служить Силам территориальной обороны, командование которых дислоцируется здесь рядом", - отметил польский министр.

Он добавил, что на этих территориях будут проводить учения для военных территориальной обороны.

Напомним, ранее мы сообщали, что польские военные впервые развернули над столицей страны Варшавой систему противоракетной и противовоздушной обороны "Висла". Ее основой стал зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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