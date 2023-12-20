Польща - Україна. За яких умов ми вийдемо на Чемпіонат світу з футзалу 2024

У середу, 20 грудня, відбудуться останні матчі четвертого етапу кваліфікації на Чемпіонат світу з футзалу. Україна проведе свій поєдинок у Лодзі проти збірної Польщі. Матч, який розпочнеться о 19:30, стане вирішальним для нашої команди.
РБК-Україна розповідає, за яких умов синьо-жовті можуть вийти у фінальну частину світової першості.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: офіційні сайти УЄФА та ФІФА, Асоціація футзалу України.
Від Європи на світову першість можуть кваліфікуватись сім збірних.
Станом на зараз прямі путівки вже гарантували собі чотири команди. Це переможці груп A, С, D та Е: Казахстан, Франція, Іспанія та Португалія відповідно.
За останнє пряме потрапляння на першість позмагаються якраз Україна та Польща.
Перший матч Україна програла полякам (фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Ще два місця на Чемпіонат світу розіграють у раунді плей-офф 4 з 5 найкращих збірних, що посядуть у другі місця своїх групах.
Є декілька розкладів, за якими Україна може вийти на чемпіонат світу.
Наразі Польща посідає перше місце групи "B" з 12 очками та різницею м’ячів у +9. Україна відстає на 2 очки, проте має кращу різницю (+18).
Турнірне становище збірних перед заключним туром (uefa.com)
У першому особистому протистоянні поляки мінімально переграли нашу команду 2:3.
Тож у випадку, якщо Україна переможе з будь-яким рахунком, наші хлопці гарантують собі місце на Чемпіонаті світу.
За нічийного результату наша команда залишиться на другій позиції з 11 очками, а збірна Польщі вийде на ЧС напряму. Проте шанс кваліфікуватись залишається.
Україна займатиме щонайменше третю позицію у рейтингу команд, що посіли другі місця. Це гарантує нашій збірній участь у плей-офф за останні дві путівки на світову першість.
Збірна України з футзалу (фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Якщо підопічні Олександра Косенка таки програють Польщі на виїзді, синьо-жовті все одно матимуть шанс поїхати до Узбекистану.
Україна відірвалась від третього місця групи B, збірної Сербії, на 5 очок. За поразки з будь-яким рахунком наша збірна посяде друге місце. І навіть якщо другі місця всіх інших груп переможуть у своїх матчах, Україна все одно матиме більше очок, ніж збірна Нідерландів (10 проти 9).
Таким чином, як би не закінчився поєдинок, в української збірної залишатиметься можливість вийти на Чемпіонат світу через раунд плей-офф.
Проте, зрозуміло, українським вболівальникам хотілось би, аби збірна отримала пряму путівку.
Тренування збірної України перед матчем з поляками (фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
"Хумо Арена" (фото: wikipedia.org)
Нагадаємо, що у попередньому турі еліт-раунду українська збірна розгромно перемогла Бельгію.
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