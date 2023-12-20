Польща - Україна. За яких умов ми вийдемо на Чемпіонат світу з футзалу 2024

Хто представлятиме Європу на ЧС 2024

Від Європи на світову першість можуть кваліфікуватись сім збірних.

Станом на зараз прямі путівки вже гарантували собі чотири команди. Це переможці груп A, С, D та Е: Казахстан, Франція, Іспанія та Португалія відповідно.

За останнє пряме потрапляння на першість позмагаються якраз Україна та Польща.

Перший матч Україна програла полякам (фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL)

Ще два місця на Чемпіонат світу розіграють у раунді плей-офф 4 з 5 найкращих збірних, що посядуть у другі місця своїх групах.

Як Україна може потрапити на турнір

Є декілька розкладів, за якими Україна може вийти на чемпіонат світу.

Розклад перший: Україна виграє у Польщі

Наразі Польща посідає перше місце групи "B" з 12 очками та різницею м’ячів у +9. Україна відстає на 2 очки, проте має кращу різницю (+18).

Турнірне становище збірних перед заключним туром (uefa.com)

У першому особистому протистоянні поляки мінімально переграли нашу команду 2:3.

Тож у випадку, якщо Україна переможе з будь-яким рахунком, наші хлопці гарантують собі місце на Чемпіонаті світу.

Розклад другий: збірні розходяться мирно

За нічийного результату наша команда залишиться на другій позиції з 11 очками, а збірна Польщі вийде на ЧС напряму. Проте шанс кваліфікуватись залишається.

Україна займатиме щонайменше третю позицію у рейтингу команд, що посіли другі місця. Це гарантує нашій збірній участь у плей-офф за останні дві путівки на світову першість.

Збірна України з футзалу (фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL)

Розклад третій: ми програємо полякам

Якщо підопічні Олександра Косенка таки програють Польщі на виїзді, синьо-жовті все одно матимуть шанс поїхати до Узбекистану.

Україна відірвалась від третього місця групи B, збірної Сербії, на 5 очок. За поразки з будь-яким рахунком наша збірна посяде друге місце. І навіть якщо другі місця всіх інших груп переможуть у своїх матчах, Україна все одно матиме більше очок, ніж збірна Нідерландів (10 проти 9).

Таким чином, як би не закінчився поєдинок, в української збірної залишатиметься можливість вийти на Чемпіонат світу через раунд плей-офф.

Проте, зрозуміло, українським вболівальникам хотілось би, аби збірна отримала пряму путівку.

Тренування збірної України перед матчем з поляками (фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL)

Що відомо про Чемпіонат світу з футзалу 2024

У 2024 році Чемпіонат світу з футзалу пройде вдесяте. Це буде перший турнір під егідою ФІФА, який коли-небудь проводився в Узбекистані.

ЧС проходитиме з 14 вересня по 6 жовтня. Основні матчі відбуватимуться на "Хумо Арені", що у Ташкенті.

"Хумо Арена" (фото: wikipedia.org)