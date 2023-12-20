Польша - Украина. При каких условиях мы выйдем на Чемпионат мира по футзалу 2024

В среду, 20 декабря, состоятся последние матчи четвертого этапа квалификации на Чемпионат мира по футзалу. Украина проведет свой поединок в Лодзе против сборной Польши. Матч, который начнется в 19:30, станет решающим для нашей команды.
РБК-Украина рассказывает, при каких условиях сине-желтые могут выйти в финальную часть мирового первенства.
При написании материала использовались следующие источники: официальные сайты УЕФА и ФИФА, Ассоциация футзала Украины.
От Европы на мировое первенство могут квалифицироваться семь сборных.
По состоянию на сейчас прямые путевки уже гарантировали четыре команды. Это победители групп A, C, D и Е: Казахстан, Франция, Испания и Португалия соответственно.
За последнее прямое попадание на первенство сразятся как раз Украина и Польша.
Первый матч Украина проиграла полякам (фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Еще два места на Чемпионат мира разыграют в раунде плей-офф 4 из 5 лучших сборных, которые займут вторые места в своих группах.
Есть несколько расписаний, по которым Украина может выйти на чемпионат мира.
Польша занимает первое место группы "B" с 12 очками и разницей мячей в +9. Украина отстает на 2 очка, однако имеет лучшую разницу (+18).
Турнирное положение сборных перед заключительным туром (uefa.com)
В первом личном противостоянии поляки минимально обыграли нашу команду 2:3.
Так что в случае, если Украина победит с любым счетом, наши ребята гарантируют себе место на Чемпионате мира.
По ничейному результату наша команда останется на второй позиции с 11 очками, а сборная Польши выйдет на ЧМ напрямую. Однако шанс квалифицироваться остается.
Украина будет занимать как минимум третью позицию в рейтинге команд, занявших вторые места. Это гарантирует нашей сборной участие в плей-офф за последние две путевки на мировое первенство.
Сборная Украины по футзалу (фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Если подопечные Александра Косенко проиграют Польше на выезде, сине-желтые все равно будут иметь шанс поехать в Узбекистан.
Украина оторвалась от третьего места группы B, сборной Сербии, на 5 очков. При поражении с любым счетом наша сборная займет второе место. И даже если вторые места всех остальных групп победят в своих матчах, у Украины все равно будет больше очков, чем у сборной Нидерландов (10 против 9).
Таким образом, как бы ни закончился поединок, у украинской сборной будет оставаться возможность выйти на Чемпионат мира через раунд плей-офф.
Однако, разумеется, украинским болельщикам хотелось бы, чтобы сборная получила прямую путевку.
Тренировки сборной Украины перед матчем с поляками (фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
"Хумо Арена" (фото: wikipedia.org)
Напомним, что в предыдущем туре элит-раунда украинская сборная разгромно победила Бельгию.
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