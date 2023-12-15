Відбір на ЧС-2024 з футзалу. Українська збірна здобула чергову розгромну перемогу

Збірна України з футзалу сьогодні, 15 грудня, впевнено здолала команду з Бельгії на матчі елітного раунду відбору Чемпіонату світу 2024 року. "Синьо-жовті" в угорському місті Беретьйоуйфалу не залишили суперникам шансів на виїзді наступного вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську Асоціацію Футболу .

Поєдинок закінчився з результатом 8:2 на користь підопічних Олександра Косенка. Ця перемога стала для української збірної вже третьою на відборі. А перед сьогоднішнім матчем "синьо-жовті" посідали друге місце у групі В після чотирьох турів.

Як пройшов матч

Українські спортсмени одразу ж заволоділи значною перевагою на майданчику. Так, уже на 3-й хвилині гри обернувся простріл Корсуна з рикошетом від суперника. Пізніше Педяш влучно пробив з гострого кута, потім Корсун ще двічі успішно завершив комбінації команди, і вже перед перервою Шотурма влучним ударом збільшив кількість голів у ворота суперників до п'яти.

На старті другого тайму бельгійська команда провела низку атак, проте вони не дали результату. На 27-й хвилині Педяш оформив дубль, після чого збірна Бельгії заробила пенальті. Далі обидві команди обмінялися голами, а вже наприкінці матчу бельгійці змогли забити ще один м'яч у ворота українців. Вже на останній хвилині Фаренюк своїм голом установив остаточний результат матчу.

Що далі

Тепер збірна України зустрічатиметься з польською командою у Лодзі, де спробує здобути пряму путівку на чемпіонат світу.

Нагадаємо, що перед сьогоднішньою грою підопічні Олександра Косенка змогли завдати розгромної поразки Сербії (6:1) і виграли у Бельгії з рахунком 10:2, проте поступилися у матчі з Польщею (2:3) і отримала нічию у другому поєдинку з сербською командою (1:1).