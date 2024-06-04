Польща – Україна: хто судитиме товариський матч перед Євро-2024

Матч Польща – Україна відбудеться 7 червня у Варшаві. Поєдинок прийме стадіон "Народови". Старт зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

40-річний вчитель зі Західного Йоркшира Ендрю Медлі обслуговуватиме матч "Кадри" та "синьо-жовтих". Його шляхи ще не перетиналися зі збірною України, а поляків він судив лише на рівнях U-20 та U-18. Ролі лайнсменів матимуть Харрі Леннард та Іен Хассін, а роль четвертого рефері отримав Крег Поусон.

Натомість останній спаринг перед Євро-2024 – проти збірної Молдови 11 червня – довірили румуну Андрею Ківулете. Його асистентами будуть співвітчизники Себастьян Георге та Джордже Флорін Няксу. Четвертий арбітр – молдованин Іон Орлік.

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.