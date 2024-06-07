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Польща – Україна: де дивитися другий контрольний матч перед Євро-2024

Фото: Віктор Циганков проти Ілкая Гюндогана (x.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України протистоятиме збірній Польщі в спарингу перед чемпіонатом Європи.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Польща – Україна відбудеться 7 червня у Варшаві. Поєдинок прийме стадіон "Народови". Старт зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо). Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Передматчева студія там розпочнеться о 20:30. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти поляків буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна".

Раніше керманич збірної України Сергій Ребров вирішив узяти на матч 26 виконавців. Повернулися до обойми воротар Андрій Лунін і оборонець Віталій Миколенко. Вони пропустили перший спаринг "синьо-жовтих" – проти Німеччини (0:0).

До слова, напередодні олімпійська збірна України розгромила Італію U-21 на Турнірі Моріса Ревелло.

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