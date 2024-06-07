Польща – Україна: де дивитися другий контрольний матч перед Євро-2024

Матч Польща – Україна відбудеться 7 червня у Варшаві. Поєдинок прийме стадіон "Народови". Старт зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо). Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Передматчева студія там розпочнеться о 20:30. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти поляків буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна".

Раніше керманич збірної України Сергій Ребров вирішив узяти на матч 26 виконавців. Повернулися до обойми воротар Андрій Лунін і оборонець Віталій Миколенко. Вони пропустили перший спаринг "синьо-жовтих" – проти Німеччини (0:0).