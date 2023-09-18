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Польща, Угорщина та Словаччина відмовляються брати участь у платформі по зерну з України, - PAP

Понеділок 18 вересня 2023 18:21
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Польща, Угорщина та Словаччина відмовляються брати участь у платформі по зерну з України, - PAP Фото: Польща, Угорщина та Словаччина відмовляються брати участь у платформі із зерна з України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Угорщина, Польща і Словаччина не братимуть участі в роботі координаційної платформи щодо українського зерна в Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Видання повідомляє, що згідно з пропозицією Києва, Міністерство економіки України самостійно ухвалюватиме рішення щодо видачі дозволів на експорт зерна в ЄС, зокрема в прикордонні з Україною країни, навіть у тих випадках, коли держави будуть проти видачі такого документа.

Дозволи на експорт українського зерна будуть узгоджуватися з країнами ЄС і Єврокомісією, але незалежно від результатів консультацій остаточне рішення залишатиметься за Києвом.

Джерело видання в ЄС заявило, що після заяви України про порушення справи проти Польщі, Угорщини та Словаччини у Світовій організації торгівлі (СОТ) країни відмовилися брати участь у роботі платформи щодо українського зерна в Брюсселі.

У роботі платформи взяли участь представники Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Болгарії, Єврокомісії та України. Засідання проходили в Брюсселі.

"Польща, Угорщина і Словаччина відмовляються від участі в роботі платформи через процедурну розсудливість і той факт, що Україна може використати інформацію, надану в рамках координаційної платформи, проти цих трьох країн у розглядах у СОТ", - сказало джерело в ЄС.

Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садос заявив, що Польща обговорюватиме на Раді питання, що стосуються майбутнього спільної сільськогосподарської політики 27 країн ЄС.

Заборона імпорту зерна з України

Україна була одним із провідних світових експортерів зерна до того, як 2022 року вторгнення Росії скоротило її можливості з доставки сільськогосподарської продукції на світові ринки через порти Чорного моря. З цього часу українські фермери покладаються на експорт зерна через сусідні країни.

Однак наплив зернових та олійних культур до сусідніх країн вплинув на доходи місцевих фермерів і призвів до того, що уряди заборонили імпорт сільськогосподарської продукції з України.

У травні ЄС, щоб запобігти одностороннім діям окремих країн, запровадив власну заборону на імпорт з України в сусідні країни. Згідно із забороною ЄС, Україні дозволялося експортувати продукцію через ці країни за умови, що вона продаватиметься в інших країнах.

У п'ятницю ЄС дозволив скасувати цю заборону після того, як Україна пообіцяла вжити заходів щодо посилення контролю над експортом до сусідніх країн. У той же день Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт українського зерна, попри рішення Єврокомісії.

У свою чергу, Україна подасть позов до СОТ у зв'язку з відмовою Польщі, Угорщини та Словаччини зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

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