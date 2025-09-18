UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Польща та Україна підпишуть угоду про співпрацю у сфері дронів

Фото: Польща та Україна підпишуть угоду про співпрацю у сфері дронів (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Польща та Україна готуються підписати угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш під час візиту до Києва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За словами міністра, документ передбачатиме розвиток спільних ініціатив та підготовку військових кадрів із використанням українського досвіду застосування дронів на полі бою.

Косиняк-Камиш підкреслив, що впровадження отриманих в Україні знань є ключовим для трансформації Збройних сил Польщі та НАТО в цілому.

Він також нагадав про важливість розвитку Центру аналізу, підготовки та навчання НАТО-Україна (JATEC) у польському місті Бидгощ, який є унікальним інститутом, що безпосередньо пов’язує Альянс з Україною.

Міністр відзначив готовність Києва до співпраці та наголосив, що емоції у відносинах між країнами не повинні впливати на стратегічну мету. 

"Ворог знаходиться в іншому місці, і шукати його всередині нас - помилка", - підкреслив він.

У межах візиту Косиняк-Камиш також відвідав польське військове кладовище у Биківні та провів зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, секретарем РНБО Рустемом Умеровим та іншими представниками влади.

Візит польської делегації до Києва 18 вересня

Нагадаємо, сьогодні зранку Владислав Косіняк-Камиш прибув з візитом ло української столиці. Разом з ним приїхала делегація Міноборони та Збройних сил Польщі.

У польському відомстві анонсували обговорення питань військового співробітництва, подальшої підтримки України та безпекової ситуації на тлі російської агресії.

ПольщаДрони