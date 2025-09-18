Польща та Україна підпишуть угоду про співпрацю у сфері дронів

Польща та Україна готуються підписати угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій.
Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш під час візиту до Києва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
За словами міністра, документ передбачатиме розвиток спільних ініціатив та підготовку військових кадрів із використанням українського досвіду застосування дронів на полі бою.
Косиняк-Камиш підкреслив, що впровадження отриманих в Україні знань є ключовим для трансформації Збройних сил Польщі та НАТО в цілому.
Він також нагадав про важливість розвитку Центру аналізу, підготовки та навчання НАТО-Україна (JATEC) у польському місті Бидгощ, який є унікальним інститутом, що безпосередньо пов’язує Альянс з Україною.
Міністр відзначив готовність Києва до співпраці та наголосив, що емоції у відносинах між країнами не повинні впливати на стратегічну мету.
"Ворог знаходиться в іншому місці, і шукати його всередині нас - помилка", - підкреслив він.
У межах візиту Косиняк-Камиш також відвідав польське військове кладовище у Биківні та провів зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, секретарем РНБО Рустемом Умеровим та іншими представниками влади.
Нагадаємо, сьогодні зранку Владислав Косіняк-Камиш прибув з візитом ло української столиці. Разом з ним приїхала делегація Міноборони та Збройних сил Польщі.
У польському відомстві анонсували обговорення питань військового співробітництва, подальшої підтримки України та безпекової ситуації на тлі російської агресії.