UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща та США проведуть навчання поліції щодо реагування на терористичну загрозу

Фото: Польща та США проведуть навчання поліції з реагування на терористичну загрозу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Польщі з 17 по 19 квітня пройдуть командно-штабні навчання поліції з реагування на терористичну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Польщі.

"Основна мета навчань - реагування поліції у разі виникнення кризової ситуації у вигляді теракту, пов'язаного з хімічною, біологічною, радіаційною або ядерною загрозою", - йдеться в повідомленні.

Навчання організовано Головним управлінням Національної поліції Польщі спільно з ФБР США. Заходи триватимуть три дні, їх окремі елементи охоплюватимуть територію кількох воєводств.

Наголошується, що організація навчань спрямована на координацію та взаємодію з іншими службами безпеки, а також на перевірку дій у разі загрози. Навчання польських поліцейських проходитиме в умовах, наближених до реальних.

Раніше ми писали, що у Польщі затримали російських хакерів, які атакували європейські посольства. Повідомляється, що вони витягували інформацію з міністерств та дипломатичних установ країн Європейського Союзу та НАТО. Для цього вони розсилали електронні листи.

Також у ЗСУ показали тренування українських військових на Leopard 2 у Польщі. Під час занять вони навчаються як правильно будувати танкові перешкоди та як їх проривати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиПольщаФБР