Польща та США проведуть навчання поліції щодо реагування на терористичну загрозу

У Польщі з 17 по 19 квітня пройдуть командно-штабні навчання поліції з реагування на терористичну атаку.

Наголошується, що організація навчань спрямована на координацію та взаємодію з іншими службами безпеки, а також на перевірку дій у разі загрози. Навчання польських поліцейських проходитиме в умовах, наближених до реальних.

"Основна мета навчань - реагування поліції у разі виникнення кризової ситуації у вигляді теракту, пов'язаного з хімічною, біологічною, радіаційною або ядерною загрозою", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що у Польщі затримали російських хакерів, які атакували європейські посольства. Повідомляється, що вони витягували інформацію з міністерств та дипломатичних установ країн Європейського Союзу та НАТО. Для цього вони розсилали електронні листи.

Також у ЗСУ показали тренування українських військових на Leopard 2 у Польщі. Під час занять вони навчаються як правильно будувати танкові перешкоди та як їх проривати.

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