Польша и США проведут учения полиции по реагированию на террористическую угрозу

В Польше с 17 по 19 апреля пройдут командно-штабные учения полиции по реагированию на террористическую атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Польши.

Отмечается, что организация учений направлена на координацию и взаимодействие с другими службами безопасности, а также на проверку действий в случае угрозы. Обучение польских полицейских будет проходить в условиях, приближенных к реальным.

Учения организованы Главным управлением Национальной полиции Польши совместно с ФБР США. Мероприятия будут проходить три дня, их отдельные элементы будут охватывать территорию нескольких воеводств.

"Основная цель учений – реагирование полиции при возникновении кризисной ситуации в виде теракта, связанного с химической, биологической, радиационной или ядерной угрозой", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Польше задержали российских хакеров, атаковавших европейские посольства. Сообщается, что они извлекали информацию из министерств и дипломатических учреждений стран Европейского Союза и НАТО. Для этого они рассылали электронные письма.

Также в ВСУ показали тренировки украинских военных на Leopard 2 в Польше. Во время занятий они учатся как правильно строить танковые препятствия и как их прорывать.

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