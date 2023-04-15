RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша и США проведут учения полиции по реагированию на террористическую угрозу

Фото: Польша и США проведут учения полиции по реагированию на террористическую угрозу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Польше с 17 по 19 апреля пройдут командно-штабные учения полиции по реагированию на террористическую атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Польши.

"Основная цель учений – реагирование полиции при возникновении кризисной ситуации в виде теракта, связанного с химической, биологической, радиационной или ядерной угрозой", - говорится в сообщении.

Учения организованы Главным управлением Национальной полиции Польши совместно с ФБР США. Мероприятия будут проходить три дня, их отдельные элементы будут охватывать территорию нескольких воеводств.

Отмечается, что организация учений направлена на координацию и взаимодействие с другими службами безопасности, а также на проверку действий в случае угрозы. Обучение польских полицейских будет проходить в условиях, приближенных к реальным.

Ранее мы писали, что в Польше задержали российских хакеров, атаковавших европейские посольства. Сообщается, что они извлекали информацию из министерств и дипломатических учреждений стран Европейского Союза и НАТО. Для этого они рассылали электронные письма.

Также в ВСУ показали тренировки украинских военных на Leopard 2 в Польше. Во время занятий они учатся как правильно строить танковые препятствия и как их прорывать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПольшаФБР