Польща та Словаччина домовилися про передачу Україні МіГ-29

"Я думаю, що настав час ухвалити рішення. В Україні гинуть люди, ми можемо їм реально допомогти, тут немає місця словацької політизації", - раніше заявив міністр.

Нагадаємо, раніше президент Анджей Дуда заявив, що Польща готова передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані і стоять на озброєнні Повітряних сил країни.

До того ж Словаччина має передати свої винищувачі МіГ-29 спільно з Польщею. Варшава вже підтвердила такий крок.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що готовність Польщі та Словаччини передати Україні МіГ-29 свідчать, що процес постачання винищувачів Україні зрушив з місця.

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