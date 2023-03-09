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Польща та Словаччина домовилися про передачу Україні МіГ-29

Фото: міністр оборони Словаччини Ярослав Надь (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Польща та Словаччина домовилися спільно передати Україні винищувачі МІГ-29. Братислава готова передати 13 винищувачів, але спочатку це має затвердити парламент.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Я думаю, що настав час ухвалити рішення. В Україні гинуть люди, ми можемо їм реально допомогти, тут немає місця словацької політизації", - раніше заявив міністр.

Нагадаємо, раніше президент Анджей Дуда заявив, що Польща готова передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані і стоять на озброєнні Повітряних сил країни.

До того ж Словаччина має передати свої винищувачі МіГ-29 спільно з Польщею. Варшава вже підтвердила такий крок.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що готовність Польщі та Словаччини передати Україні МіГ-29 свідчать, що процес постачання винищувачів Україні зрушив з місця.

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