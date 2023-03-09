Польша и Словакия договорились о передаче Украине МиГ-29

"Я думаю, что пришло время принять решение. В Украине гибнут люди, мы можем им реально помочь, здесь нет места словацкой политизации", - ранее заявил министр.

Напомним, ранее президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова передать Украине все свои истребители МиГ-29, находящиеся в рабочем состоянии и стоящие на вооружении Воздушных сил страны.

К тому же Словакия должна передать свои истребители МиГ-29 совместно с Польшей. Варшава уже подтвердила такой шаг.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что готовность Польши и Словакии передать Украине МиГ-29 свидетельствуют, что процесс поставки истребителей Украине сдвинулся с места.

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