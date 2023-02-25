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Польща та ще п'ять країн закликали МОК не повертати РФ у міжнародний спорт

Фото: Штаб-квартира МОК у швейцарській Лозанні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Зустріч міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта з коаліцією європейських партнерів на чолі з Польщею ознаменувалася декларацією до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) зі закликом не знімати бан із російських і білоруських спортсменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside the Games.

Український міністр у Варшаві зустрівся з колегами з Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Словаччини та Чехії. Вони узгодили позиції щодо неможливості повернення росіян і білорусів у міжнародний спорт.

Представники шести держав "приголомшені" спробами МОК повернути РФ і Білорусь до змагань, зокрема Азійських ігор-2023, коли російські бомби продовжують падати на українські міста та знищують спортивні об'єкти. Вони виступили проти участі тамтешніх атлетів на міжнародній арені в будь-якій формі.

"З огляду на наш попередній досвід ми переконані, що послаблення запроваджених рік тому санкцій подасть неправильний сигнал, який російський режим і його пропаганда використають для легалізації своїх злочинів. Українська спортивна спільнота зараз як ніколи заслуговує на тривалу підтримку", – йдеться в заяві.

МОК оприлюднив суперечливу заяву напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії. У ній функціонери засудили війну та нагадали про застосовані до білоруських і російських спортсменів санкції. Водночас закликали до перемир'я, натякнувши на участь агресорів в Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі.

До слова, раніше Австралія приєдналася до опонентів повернення Росії в міжнародний спорт.

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Вадим ГутцайтОлімпіадаМіністерство молоді та спорту