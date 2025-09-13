UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Польща та Румунія оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів

Фото: Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Надвечір 13 вересня Інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії надіслала попередження для північної частини повіту Тулча "про ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору".

Орієнтовна тривалість повітряної тривоги, за їх попередніми даними, становить приблизно 90 хвилин. 

Та ж сама ситуація сталась і в Польщі. Близько 19:15 повітряна тривога була оголошена на cході Польщі.

Про небезпеку з повітря попередили повіти Люблінського воєводства.

 

Атака російських дронів на Польщу

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ по Україні, близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Польському ППО вдалося збити лише 4 безпілотники.

Водночас, за останньою інформацією, у Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.

У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

