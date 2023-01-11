Польща та Литва лобіюватимуть гарантії НАТО для України, - Дуда

"Зустріч у Львові була дуже важливою - ми говорили з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою про підтримку України та безпеку Європи, про те, що ми лобіюватимемо, щоб НАТО дало Україні гарантії безпеки", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся у Львові з лідерами Польщі та Литви, вони підписали спільну декларацію.

Крім того, у Львові Зеленський провів координаційну нараду щодо забезпечення охорони держкордону та ситуації безпеки у північно-західних областях України.

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