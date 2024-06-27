Польща та країни Балтії хочуть збудувати 700 км ліній оборони на кордоні з РФ та Білоруссю

Польща, Литва, Латвія та Естонія направили лист до ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі. Лідери чотирьох країн, які мають спільні кордони з Росією та Білоруссю, заявили, що проект, спрямований на захист 27 країн блоку з 450 млн жителів, також потребуватиме фінансової підтримки всіх членів.

"Створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією і Білоруссю відповідатиме гострій і нагальній потребі убезпечити ЄС від військових і гібридних загроз", - йдеться у листі.

Під гібридними загрозами мається на увазі поєднання військових і невійськових, а також прихованих і відкритих засобів, включаючи дезінформацію, кібератаки, економічний тиск і переправлення мігрантів через кордони.

Лідери чотирьох країн ЄС вважають, що будівництво оборонної лінії повинно відбуватися в координації з НАТО. Як зазначає видання, йдеться про будівництво 700-кілометрової лінії оборони. Деякі дипломати ЄС оцінюють вартість будівництва у 2,5 млрд євро.

Очікується, що європейські інвестиції в оборону будуть однією з головних тем для обговорення лідерами ЄС на саміті.