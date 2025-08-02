Фінал Ліги націй-2025: Польща та Італія поборються за титул

Збірні Польщі та Італії зіграють у фіналі чоловічої Ліги націй-2025 з волейболу. У півфіналах європейські команди впевнено здолали Бразилію та Словенію, залишивши фаворитів без шансів на титул.

Де і коли дивитися матчі - підкаже РБК-Україна .

Італія переграла Словенію в чотирьох партіях

Першими на майданчик у китайському Нінбо вийшли Італія та Словенія. Чемпіони світу вели боротьбу партія в партію, але завдяки перевазі в останніх двох сетах здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1 (25:22, 22:25, 25:21, 25:18).

Найрезультативнішим гравцем у складі "Скуадри Адзурри" став Алессандро Мікіелетто - він набрав 26 очок (19 в атаці, 4 блоки, 2 ейси). У словенців найбільше очок записав на свій рахунок Рок Можич - 14.

Це перший в історії вихід чоловічої збірної Італії до фіналу Ліги націй. Раніше вона вигравала Світову лігу (попередник турніру) вісім разів.

Польща знищила Бразилію та вперше переграла їх у 2025-му

У другому півфіналі зійшлися володарі попередніх титулів - Польща та Бразилія. Наприкінці червня саме бразильці виграли в очному матчі (3:1), однак цього разу поляки взяли переконливий реванш - 3:0 (26:28, 19:25, 21:25).

Перший сет виявився найнапруженішим - команди сім разів змінювалися лідерством, але поляки змогли виграти його на більше-менше (28:26). У другій та третій партіях перевага Польщі була стабільною - 25:19 та 25:21 відповідно.

Збірна Польщі втретє в історії вийшла до фіналу Ліги націй. У 2023 році команда стала чемпіоном, а у 2021-му здобула срібні нагороди.

Коли і де дивитися фінал Ліги націй-2025

Фінальний поєдинок Італія - Польща відбудеться у неділю, 3 серпня, о 14:00 за київським часом. Матч за третє місце між Бразилією та Словенією розпочнеться о 10:00.

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