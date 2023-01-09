Польща створює нову дивізію. Її озброять танками Abrams та K-2

Польща створює нову військові частину, підрозділи якої отримають на озброєння американські танки Abrams та південнокорейські K-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Польщі в Twitter.

Підляське воєводство знаходиться на північному сході Польщі, на кордоні з російською Калінінградською областю та Білоруссю.

Глава Міноборони Польщі пояснив, що створення нової дивізії дозволить ефективніше стримувати потенційного агресора та підготувати захист у разі нападу.

За словами міністра оборони Підляському воєводстві сформують 1-а піхотну дивізію легіонів. Нова військова частина розміститься між 16-ю та 18-ю механізованими дивізіями.

Нагадаємо, у Польщі обговорюють можливість передачі Україні танків Leopard 2.

Нещодавно польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що самостійно його країна не буде передавати танки, але веде переговори про створення коаліції, яка б змогла зайнятися цим питання.

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