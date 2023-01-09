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Польша создает новую дивизию. Ее вооружат танками Abrams и K-2

Фото: на востоке Польши создадут новую дивизию войск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша создает новую воинскую часть, подразделения которой получат на вооружение американские танки Abrams и южнокорейские K-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Польши в Twitter.

По словам министра обороны Подляском воеводстве сформируют 1-ю пехотную дивизию легионов. Новая военная часть разместится между 16-й и 18-й механизированными дивизиями.

Глава Минобороны Польши объяснил, что создание новой дивизии позволит более эффективно сдерживать потенциального агрессора и подготовить защиту в случае нападения.

Подляское воеводство находится на северо-востоке Польши, на границе с российской Калининградской областью и Беларусью.

Фото: Польша создает в Подляском воеводстве новую дивизию (скриншот google.com/maps)

Напомним, в Польше обсуждается возможность передачи Украине танков Leopard 2.

Недавно польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что самостоятельно его страна не будет передавать танки, но ведет переговоры о создании коалиции, которая смогла бы заняться этим вопросом.

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