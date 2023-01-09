Польща створює нову дивізію. Її озброять танками Abrams та K-2

Польща створює нову військові частину, підрозділи якої отримають на озброєння американські танки Abrams та південнокорейські K-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Польщі в Twitter.

За словами міністра оборони Маріуша Блащака, на сході країни у Підляському воєводстві сформують 1-а піхотну дивізію легіонів. Нова військова частина розміститься між 16-ю та 18-ю механізованими дивізіями.

"Дивізіон буде оснащений сучасною зброєю. Також тут будуть розміщені танки К2 і Abrams. Цього року Польща отримає нові поставки цих танків", - сказав Блащак.

Глава Міноборони Польщі пояснив, що створення нової дивізії дозволить ефективніше стримувати потенційного агресора та підготувати захист у разі нападу.

" Безперечно, ми маємо справу зі спробою відбудови Російської імперії, тобто імперії зла. Незалежно від того, чи була вона біла чи червона, чи вона тепер путінська, вона завжди несла зло, в чому кожен день переконуються наші сусіди з України, тому що в Україні йде звичайна війна, це вже повномасштабний конфлікт", - заявив міністр.

Варто зазначити, що Підляське воєводство знаходиться на північному сході Польщі, на кордоні з російською Калінінградською областю та Білоруссю.

Фото: Польща створює у Підляському воєводстві нову дивізію (скриншот google.com/maps)