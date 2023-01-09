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Польща створює нову дивізію. Її озброять танками Abrams та K-2

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Білосток, Понеділок 09 січня 2023 16:02
Польща створює нову дивізію. Її озброять танками Abrams та K-2 Фото: на сході Польщі створять нову дивізію військ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща створює нову військові частину, підрозділи якої отримають на озброєння американські танки Abrams та південнокорейські K-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Польщі в Twitter.

За словами міністра оборони Маріуша Блащака, на сході країни у Підляському воєводстві сформують 1-а піхотну дивізію легіонів. Нова військова частина розміститься між 16-ю та 18-ю механізованими дивізіями.

"Дивізіон буде оснащений сучасною зброєю. Також тут будуть розміщені танки К2 і Abrams. Цього року Польща отримає нові поставки цих танків", - сказав Блащак.

Глава Міноборони Польщі пояснив, що створення нової дивізії дозволить ефективніше стримувати потенційного агресора та підготувати захист у разі нападу.

"Безперечно, ми маємо справу зі спробою відбудови Російської імперії, тобто імперії зла. Незалежно від того, чи була вона біла чи червона, чи вона тепер путінська, вона завжди несла зло, в чому кожен день переконуються наші сусіди з України, тому що в Україні йде звичайна війна, це вже повномасштабний конфлікт", - заявив міністр.

Варто зазначити, що Підляське воєводство знаходиться на північному сході Польщі, на кордоні з російською Калінінградською областю та Білоруссю.

Польща створює нову дивізію. Її озброять танками Abrams та K-2

Фото: Польща створює у Підляському воєводстві нову дивізію (скриншот google.com/maps)

Нагадаємо, у Польщі обговорюють можливість передачі Україні танків Leopard 2.

Нещодавно польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що самостійно його країна не буде передавати танки, але веде переговори про створення коаліції, яка б змогла зайнятися цим питання.

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