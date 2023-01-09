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Польша создает новую дивизию. Ее вооружат танками Abrams и K-2

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Белосток, Понедельник 09 января 2023 16:02
Польша создает новую дивизию. Ее вооружат танками Abrams и K-2 Фото: на востоке Польши создадут новую дивизию войск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша создает новую воинскую часть, подразделения которой получат на вооружение американские танки Abrams и южнокорейские K-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Польши в Twitter.

По словам министра обороны Мариуша Блащака, на востоке страны в Подляском воеводстве сформируют 1-ю пехотную дивизию легионов. Новая военная часть разместится между 16-й и 18-й механизированными дивизиями.

"Дивизион будет оснащен современным оружием. Также здесь будут размещены танки К2 и Abrams. В этом году Польша получит новые поставки этих танков", - сказал Блащак.

Глава Минобороны Польши объяснил, что создание новой дивизии позволит более эффективно сдерживать потенциального агрессора и подготовить защиту в случае нападения.

"Несомненно, мы имеем дело с попыткой восстановления Российской империи, то есть империи зла. Независимо от того, была ли она белая или красная, или она теперь путинская, она всегда несла зло, в чем каждый день убеждаются наши соседи из Украины, потому что в Украине идет обычная война, это уже полномасштабный конфликт", - заявил министр.

Следует отметить, что Подляское воеводство находится на северо-востоке Польши, на границе с российской Калининградской областью и Беларусью.

Польша создает новую дивизию. Ее вооружат танками Abrams и K-2

Фото: Польша создает в Подляском воеводстве новую дивизию (скриншот google.com/maps)

Напомним, в Польше обсуждается возможность передачи Украине танков Leopard 2.

Недавно польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что самостоятельно его страна не будет передавать танки, но ведет переговоры о создании коалиции, которая смогла бы заняться этим вопросом.

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