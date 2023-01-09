Польша создает новую дивизию. Ее вооружат танками Abrams и K-2

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Польши в Twitter.

По словам министра обороны Мариуша Блащака, на востоке страны в Подляском воеводстве сформируют 1-ю пехотную дивизию легионов. Новая военная часть разместится между 16-й и 18-й механизированными дивизиями.

"Дивизион будет оснащен современным оружием. Также здесь будут размещены танки К2 и Abrams. В этом году Польша получит новые поставки этих танков", - сказал Блащак.

Глава Минобороны Польши объяснил, что создание новой дивизии позволит более эффективно сдерживать потенциального агрессора и подготовить защиту в случае нападения.

"Несомненно, мы имеем дело с попыткой восстановления Российской империи, то есть империи зла. Независимо от того, была ли она белая или красная, или она теперь путинская, она всегда несла зло, в чем каждый день убеждаются наши соседи из Украины, потому что в Украине идет обычная война, это уже полномасштабный конфликт", - заявил министр.

Следует отметить, что Подляское воеводство находится на северо-востоке Польши, на границе с российской Калининградской областью и Беларусью.

Фото: Польша создает в Подляском воеводстве новую дивизию (скриншот google.com/maps)