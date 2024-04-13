Польща створила Раду з питань співробітництва з Україною: чим займеться

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск своїм розпорядженням створив Раду співробітництва з Україною. Новий громадський орган займеться двосторонніми відносинами та питаннями відновлення.
Про це заявив уповноважений з відновлення України у польському уряді Павло Коваль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .
"Це буде громадський орган, до якого увійдуть представники науки, бізнесу, уряду та місцевої влади. Його склад буде сформовано найближчими тижнями", - зазначив Коваль.
За його словами, в рамках Ради функціонуватимуть різні робочі групи, вона співпрацюватиме з польськими аналітичними центрами та матиме представництва у регіонах.
Уповноважений з відновлення України також наголосив, що докладніше структуру та функції органу визначать найближчим часом. Але вже зараз відомо, що ідея полягає у створенні інституції, яка застосовуватиме цілісний підхід до польсько-українських відносин.
"Ми виходимо із припущення, що вони унікальні, не лише через історичні питання, а й через участь Польщі у допомозі Україні та ролі Польщі у процесі її відновлення", - додав він.
Він також додав, що мета Ради – забезпечити участь якнайбільшої кількості польських компаній, місцевих органів влади та неурядових організацій у процесі відновлення України.
Відновлення України
Раніше стало відомо, що Німеччина лобіює серед партнерів ЄС створення нового інвестиційного фонду для підтримки приватних інвестицій в Україну, щоб допомогти вирішити проблему величезних витрат на повоєнне відновлення.
Також повідомлялося, що Європейська комісія розробила план відновлення України після завершення війни із Росією.
Президент Литви Гітанас Науседа також заявив, що Заходу необхідно говорити не лише про відновлення зруйнованої війною економіки України, а й про те, щоб зробити її кращою.
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