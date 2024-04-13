Польща створила Раду з питань співробітництва з Україною: чим займеться

Про це заявив уповноважений з відновлення України у польському уряді Павло Коваль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

"Це буде громадський орган, до якого увійдуть представники науки, бізнесу, уряду та місцевої влади. Його склад буде сформовано найближчими тижнями", - зазначив Коваль.

За його словами, в рамках Ради функціонуватимуть різні робочі групи, вона співпрацюватиме з польськими аналітичними центрами та матиме представництва у регіонах.

Уповноважений з відновлення України також наголосив, що докладніше структуру та функції органу визначать найближчим часом. Але вже зараз відомо, що ідея полягає у створенні інституції, яка застосовуватиме цілісний підхід до польсько-українських відносин.

"Ми виходимо із припущення, що вони унікальні, не лише через історичні питання, а й через участь Польщі у допомозі Україні та ролі Польщі у процесі її відновлення", - додав він.

Він також додав, що мета Ради – забезпечити участь якнайбільшої кількості польських компаній, місцевих органів влади та неурядових організацій у процесі відновлення України.