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Польша создала Совет по вопросам сотрудничества с Украиной: чем займется

Суббота 13 апреля 2024 02:22
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Польша создала Совет по вопросам сотрудничества с Украиной: чем займется Фото: Польша создала Совет по вопросам сотрудничества с Украиной (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Польши Дональд Туск своим распоряжением создал Совет по сотрудничеству с Украиной. Новый общественный орган займется двусторонними отношениями и вопросами восстановления.

Об этом заявил уполномоченный по восстановлению Украины в польском правительстве Павел Коваль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"Это будет общественный орган, в который войдут представители науки, бизнеса, правительства и местных властей. Его состав будет сформирован в ближайшие недели", - отметил Коваль.

По его словам, в рамках Совета будут функционировать разные рабочие группы, он будет сотрудничать с польскими аналитическими центрами и будет иметь представительства в регионах.

Уполномоченный по восстановлению Украины также подчеркнул, что более подробно структуру и функции органа определят в ближайшее время. Но уже сейчас известно, что идея заключается в создании институции, которая будет применять более целостный подход к польско-украинским отношениям.

"Мы исходим из предположения, что они уникальны, не только из-за исторических вопросов, но и из-за участия Польши в помощи Украине и роли Польши в процессе ее восстановления", - добавил он.

Он также добавил, что цель Совета – обеспечить участие как можно большего числа польских компаний, местных органов власти и неправительственных организаций в процессе восстановления Украины.

Восстановление Украины

Ранее стало известно, что Германия лоббирует среди партнеров по ЕС создание нового инвестиционного фонда для поддержки частных инвестиций в Украину, чтобы помочь решить проблему огромных затрат на послевоенное восстановление.

Также сообщалось, что Европейская комиссия разработала план восстановления Украины после завершения войны с Россией.

Президент Литвы Гитанас Науседа также заявил, что Западу необходимо говорить не только о восстановлении разрушенной войной экономики Украины, но и о том, чтобы сделать ее лучше.

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