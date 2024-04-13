Польша создала Совет по вопросам сотрудничества с Украиной: чем займется

Об этом заявил уполномоченный по восстановлению Украины в польском правительстве Павел Коваль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

"Это будет общественный орган, в который войдут представители науки, бизнеса, правительства и местных властей. Его состав будет сформирован в ближайшие недели", - отметил Коваль.

По его словам, в рамках Совета будут функционировать разные рабочие группы, он будет сотрудничать с польскими аналитическими центрами и будет иметь представительства в регионах.

Уполномоченный по восстановлению Украины также подчеркнул, что более подробно структуру и функции органа определят в ближайшее время. Но уже сейчас известно, что идея заключается в создании институции, которая будет применять более целостный подход к польско-украинским отношениям.

"Мы исходим из предположения, что они уникальны, не только из-за исторических вопросов, но и из-за участия Польши в помощи Украине и роли Польши в процессе ее восстановления", - добавил он.

Он также добавил, что цель Совета – обеспечить участие как можно большего числа польских компаний, местных органов власти и неправительственных организаций в процессе восстановления Украины.