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Польща страхуватиме іноземні компанії, які зацікавлені у відбудові України, - Мінекономіки

Неділя 10 вересня 2023 01:36
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Польща страхуватиме іноземні компанії, які зацікавлені у відбудові України, - Мінекономіки Фото: міністр економіки України Юлія Свириденко (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону, яка дозволить польській державній Корпорації страхування KUKE надавати ефективнішу допомогу бізнесу, який зацікавлений у відбудові України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

Зазначається, що закон є основою програми відбудови України за участі польського бізнесу. Програма передбачає три пункти:

  • Безпечна торгівля з Україною.
  • Підтримка інвестицій польських компаній
  • Підтримка розвитку України

"Ми сподіваємося, що цей важливий крок Польщі стане поштовхом для страхового ринку та інших держав активніше надавати гарантії компаніям, які працюють в Україні", - заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона додала, що це перший настільки комплексний інструмент страхування, який підтримує інвестиції та діяльність польських компаній в Україні і як наслідок це сприятиме залученню більшої кількості інвестицій та входженню в український приватний сектор нових гравців

В Мінеокоміки стверджують, що новий польський закон дає також можливості страхування філій іноземних підприємств на рівні з місцевими компаніями. Для українських підприємств це можливість на кращих умовах розширювати бізнес у Польщі.

Відбудова України

Мінімальні потреби на відбудову України оцінюються у 411 млрд доларів. Ця цифра охоплює період з 24 лютого 2022 по 24 лютого 2023 року і лише підконтрольні Україні території.

Про масштаби руйнувань, амбітні плани, пріоритети і про те, де брати гроші на велику відбудову, – читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Польща Юлія Свириденко
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