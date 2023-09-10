Польша будет страховать иностранные компании, которые будут восстанавливать Украину

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону, которая позволит польской государственной Корпорации страхования KUKE оказывать более эффективную помощь бизнесу, заинтересованному в восстановлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Отмечается, что закон является основой программы восстановления Украины с участием польского бизнеса. Программа предусматривает три пункта:

Безопасная торговля с Украиной.

Поддержка инвестиций польских компаний

Поддержка развития Украины

"Мы надеемся, что этот важный шаг Польши станет толчком для страхового рынка и других государств активнее предоставлять гарантии работающим в Украине компаниям", - заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она добавила, что это первый настолько комплексный инструмент страхования, который поддерживает инвестиции и деятельность польских компаний в Украине и, как следствие, будет способствовать привлечению большего количества инвестиций и вхождению в украинский частный сектор новых игроков.

В Миннеокомики утверждают, что новый польский закон дает также возможность страхования филиалов иностранных предприятий наравне с местными компаниями. Для украинских предприятий это возможность на лучших условиях расширять бизнес в Польше.

Восстановление Украины

Минимальные потребности в восстановлении Украины оцениваются в 411 млрд долларов. Эта цифра охватывает период с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года и только подконтрольные Украине территории.

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