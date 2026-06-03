Польща спрощує правила купівлі нерухомості для іноземців: що зміниться для українців

Уряд Польщі ухвалив законопроєкт, який кардинально змінює процедуру придбання нерухомого майна, а також акцій компаній, що володіють такою нерухомістю, іноземними громадянами. Головна мета нововведень - цифровізація процесів та впорядкування контролю.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Regio dom.
Головне:
Зараз нотаріуси зобов’язані подавати копії актів до Міністерства внутрішніх справ та адміністрації (MSWiA) у паперовому вигляді протягом семи днів. Часто це призводить до затримок, що негативно впливає на точність реєстрів та достовірність операцій.
Нові правила передбачають перехід на повністю електронний формат взаємодії:
Очікується, що впровадження цієї системи підвищить ефективність роботи державних органів та зробить процедури для іноземців більш прозорими та швидкими.
Іноземні покупці купують дедалі більше квартир у Польщі. Кількість таких угод зросла вп'ятеро за останні 10 років.
Українці домінують, але активність інших національностей, зокрема індійців, турків та чехів, також зростає.
"Ще близько десятка років тому польський ринок житла приваблював переважно капітал, часто анонімний, орієнтований на швидкий прибуток та такий самий швидкий вихід. Сьогодні Польща приваблює переважно людей, які приїжджають сюди працювати, навчатися, розпочинати бізнес і зрештою пускати коріння", - зазначив експерт Марек Вєльго.
За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, у 2025 році іноземці придбали понад 17 700 квартир у Польщі, що на 2% більше, ніж у попередньому році.
Читайте також про те, що нещодавно ZUS закликав батьків у Польщі терміново виконати формальності й подати заявку, щоб не втратити виплату на дітей за програмою 800+.
Раніше ми писали про те, що у Польщі роботодавці почали робити акцент на залученні тимчасових працівників. У квітні 2026 року кількість таких запитів збільшилась на 10%.