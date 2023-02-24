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Польща сьогодні відправить в Україну першу партію танків Leopard 2, - Bloomberg

Фото: Польща відправить в Україну танки Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Польща сьогодні відправить в Україну перші із 14 бойових танків Leopard-2, обіцяних урядом.

Про це заявив представник уряду Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерела, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосить про відправку танків під час свого візиту до Києва, присвяченого роковинам російського вторгнення.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща підготувала до відправки в Україну танки Leopard 2. За його словами, їх планують доставити протягом місяця.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький приїхав із візитом до Києва 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії.

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