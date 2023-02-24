ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща сьогодні відправить в Україну першу партію танків Leopard 2, - Bloomberg

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 11:54
Польща сьогодні відправить в Україну першу партію танків Leopard 2, - Bloomberg Фото: Польща відправить в Україну танки Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Польща сьогодні відправить в Україну перші із 14 бойових танків Leopard-2, обіцяних урядом.

Про це заявив представник уряду Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерела, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосить про відправку танків під час свого візиту до Києва, присвяченого роковинам російського вторгнення.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща підготувала до відправки в Україну танки Leopard 2. За його словами, їх планують доставити протягом місяця.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький приїхав із візитом до Києва 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Війна Росії проти України
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Рік люті. Як велика війна змінила Україну і нічому не навчила Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Рік люті. Як велика війна змінила Україну і нічому не навчила Росію