Польша сегодня отправит в Украину первую партию танков Leopard 2, - Bloomberg

Польша сегодня отправит в Украину первые из 14 боевых танков Leopard-2, обещанных правительством.

Об этом заявил представитель правительства Польши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источника, премьер-министр Матеуш Моравецкий объявит об отправке танков во время своего визита в Киев, посвященного годовщине российского вторжения.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша подготовила к отправке в Украину танки Leopard 2. По его словам, их планируют доставить в течение месяца.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал с визитом в Киев 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России.