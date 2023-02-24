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Польша сегодня отправит в Украину первую партию танков Leopard 2, - Bloomberg

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Украина, Пятница 24 февраля 2023 11:54
Польша сегодня отправит в Украину первую партию танков Leopard 2, - Bloomberg Фото: Польша сегодня отправит в Украину танки Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Польша сегодня отправит в Украину первые из 14 боевых танков Leopard-2, обещанных правительством.

Об этом заявил представитель правительства Польши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источника, премьер-министр Матеуш Моравецкий объявит об отправке танков во время своего визита в Киев, посвященного годовщине российского вторжения.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша подготовила к отправке в Украину танки Leopard 2. По его словам, их планируют доставить в течение месяца.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал с визитом в Киев 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России.

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