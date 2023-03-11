Польща скасувала спрощені правила перевезення домашніх тварин для українців
У Польщі скасували спрощені умови для некомерційного переміщення домашніх тварин з території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.
Як повідомляється, відповідно до офіційної інформації компетентного органу Республіки Польща, спрощені умови перевезення тварин скасовуються з 27 березня 2023 року.
Відтепер умови переміщення відповідатимуть загальним критеріям законодавства Європейського Союзу враховуючи особливості визначені Регламентом (ЄС) № 576/2013, серед яких:
- Тварина має бути ідентифікована за допомогою мікрочіпа (транспондера) або чіткого для прочитання татуювання, нанесеного до 03.07.2011 року.
- Тварина повинна мати дійсне щеплення проти сказу (дата вакцинації не повинна передувати даті нанесення транспондера чи татуювання або даті зчитування транспондера чи татуювання, зазначених у відповідному розділі ідентифікаційного документа; ревакцинація повинна вважатися первинною вакцинацією, якщо вона не була проведена протягом терміну дії попередньої вакцинації).
- Має бути проведено поточне серологічне дослідження на визначення титру антитіл до сказу (рівень нейтралізуючих антитіл до вірусу сказу в сироватці крові, що дорівнює або перевищує 0,5 МО/мл).
- Тварина повинна мати погоджену форму Сертифікату здоров’я тварин для некомерційного переміщення до держав-членів ЄС.
Також зазначено, що тимчасово до окремого скасування, за умов наявності відповідного результату дослідження не вимагатиметься період очікування три місяці з моменту забору крові для проведення серологічного дослідження на визначення титру антитіл до сказу до дати некомерційного переміщення.
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