Польша отменила упрощенные правила перевозки домашних животных для украинцев

В Польше отменили упрощенные условия для некоммерческого перемещения домашних животных с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Также отмечено, что временно до отдельной отмены при наличии соответствующего результата исследования не потребуется период ожидания три месяца с момента забора крови для проведения серологического исследования на определение титра антител к бешенству до даты некоммерческого перемещения.

Теперь условия перемещения будут соответствовать общим критериям законодательства Европейского Союза, учитывая особенности определенные Регламентом (ЕС) № 576/2013, среди которых:

Как сообщается, в соответствии с официальной информацией компетентного органа Республики Польша, упрощенные условия перевозки животных отменяются с 27 марта 2023 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, какие штрафы можно получить в Польше во время поездки в поезде.

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