Польша отменила упрощенные правила перевозки домашних животных для украинцев
В Польше отменили упрощенные условия для некоммерческого перемещения домашних животных с территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.
Как сообщается, в соответствии с официальной информацией компетентного органа Республики Польша, упрощенные условия перевозки животных отменяются с 27 марта 2023 года.
Теперь условия перемещения будут соответствовать общим критериям законодательства Европейского Союза, учитывая особенности определенные Регламентом (ЕС) № 576/2013, среди которых:
- Животное должно быть идентифицировано с помощью микрочипа (транспондера) или четкого для прочтения татуировки, нанесенного до 03.07.2011 года.
- Животное должно иметь настоящую прививку против бешенства (дата вакцинации не должна предшествовать дате нанесения транспондера или татуировки или дате считывания транспондера или татуировки, указанных в соответствующем разделе идентификационного документа; ревакцинация должна считаться первичной вакцинацией, если она не была проведена в течение срока действия предыдущей.
- Должно быть проведено текущее серологическое исследование на определение титра антител к бешенству (уровень нейтрализующих антител к вирусу бешенства в сыворотке крови, равный или превышающий 0,5 МЕ/мл).
- Животное должно иметь согласованную форму Сертификата здоровья животных для некоммерческого перемещения в государства-члены ЕС.
Также отмечено, что временно до отдельной отмены при наличии соответствующего результата исследования не потребуется период ожидания три месяца с момента забора крови для проведения серологического исследования на определение титра антител к бешенству до даты некоммерческого перемещения.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, какие штрафы можно получить в Польше во время поездки в поезде.
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