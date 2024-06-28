Польща на саміті у Вашингтоні оголосить про готовність навчального центру Україна-НАТО

За його словами, це перша реальна одиниця такого роду.

Про створення центру в Польщі було оголошено в лютому. Він має займатися, зокрема, узагальненням уроків війни в Україні та підтримкою Києва в боротьбі з Росією.

Віцепрем'єр-міністра також запитали, чи буде на саміті НАТО обговорюватися ідея створення постійного Фонду допомоги, який допомагатиме Україні на довгостроковій основі.

"Це обговорювалося на зустрічі міністрів. Я не знаю, чи буде це називатися довгостроковим фондом, але з моменту проведення саміту НАТО візьме на себе більшу роль у координації допомоги Україні. Це важливий сигнал", - заявив політик.

За його словами, допомога має стосуватися надання обладнання та навчання, але на території країн НАТО.

"Тут нічого не зміниться. Я знаю, що деякі країни хотіли вирушити в Україну з навчальною місією. Польща стоїть на своїй позиції, ми навчили понад 20 тисяч солдатів у Польщі: це йде добре, і ми будемо продовжувати це робити", - додав він.