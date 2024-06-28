Польша на саммите в Вашингтоне объявит об готовности учебного центра НАТО-Украина

По его словам, это первая реальная единица такого рода.

О создании центра в Польше было объявлено в феврале. Он должен заниматься, в частности, обобщением уроков войны в Украине и поддержкой Киева в борьбе с Россией.

Вице-премьер-министра также спросили, будет ли на саммите НАТО обсуждаться идея создания постоянного Фонда помощи, который будет помогать Украине на долгосрочной основе.

"Это обсуждалось на встрече министров. Я не знаю, будет ли это называться долгосрочным фондом, но с момента проведения саммита НАТО возьмет на себя большую роль в координации помощи Украине. Это важный сигнал", - заявил политик.

По его словам, помощь должна касаться предоставления оборудования и обучения, но на территории стран НАТО.

"Здесь ничего не изменится. Я знаю, что некоторые страны хотели отправиться в Украину с учебной миссией. Польша стоит на своей позиции, мы обучили более 20 тысяч солдат в Польше: это идет хорошо, и мы будем продолжать это делать", - добавил он.