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Польша на саммите в Вашингтоне объявит об готовности учебного центра НАТО-Украина

Фото: вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Польша объявит об оперативной готовности учебного центра НАТО-Украина. Североатлантический альянс будет играть более активную роль в координации помощи Украине.

Об этом заявил вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По его словам, это первая реальная единица такого рода.

О создании центра в Польше было объявлено в феврале. Он должен заниматься, в частности, обобщением уроков войны в Украине и поддержкой Киева в борьбе с Россией.

Вице-премьер-министра также спросили, будет ли  на саммите НАТО обсуждаться идея создания постоянного Фонда помощи, который будет помогать Украине на долгосрочной основе.

"Это обсуждалось на встрече министров. Я не знаю, будет ли это называться долгосрочным фондом, но с момента проведения саммита НАТО возьмет на себя большую роль в координации помощи Украине. Это важный сигнал", - заявил политик.

По его словам, помощь должна касаться предоставления оборудования и обучения, но на территории стран НАТО.  

"Здесь ничего не изменится. Я знаю, что некоторые страны хотели отправиться в Украину с учебной миссией. Польша стоит на своей позиции, мы обучили более 20 тысяч солдат в Польше: это идет хорошо, и мы будем продолжать это делать", - добавил он.

Саммит НАТО

В июле 2024 года в Вашингтоне состоится саммит НАТО, приуроченный к 75-летию Альянса. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, центральной темой встречи станет разработка "дорожной карты" для вступления Украины в организацию.

В то же время вице-премьер-министр Ольга Стефанишина говорила, что Киев ожидает от союзников стратегических решений по противовоздушной обороне.

Что Украина хотела бы, на что рассчитывает и что может получить на саммите в Вашингтоне, - читайте в материале РБК-Украина.

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