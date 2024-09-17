Евакуація з вертольотом, загроза для Вроцлава та міста під водою. Головне про повінь у Польщі

У Польщі через руйнівну повінь вирішили розширити зону стихійного лиха у регіонах на південному заході. Тим часом під загрозою наразі перебуває Вроцлав, ведуться роботи над тим, аби не дати великій воді затопити місто.

Більше про повінь у Польщі та що відомо про наслідки на сьогодні - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

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Зону стихійного лиха розширюють

З 16 вересня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив стан стихійного лиха щонайменше на 30 днів у частині Нижньосілезького, Опольського та Сілезького воєводств. Цей режим передбачає обмеження прав і свобод людей: заборону перебування у визначених місцях і примусову евакуацію. Зокрема вчора з міста Пачкув, поблизу якого через сильні опади прорвало греблю, було розпочато термінову евакуацію.

Однак сьогодні з'явилася інформація, що польський уряд вирішив розширити зону стихійного лиха на такі міста: Любін, Дзержонюв, Свідниця, Ополе, Крапковиці, Бжег і Кендзежин-Козьле. Про це розповів м іністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк під час засідання кризового штабу.

Фото: на польських вулицях тонни мулу і бруду (Getty Images)

Тим часом мер міста Левін-Бжеський Опольського воєводства Артур Котара закликав мешканців евакуюватися через переповнення водою дамб. Він розповів, що кілька вулиць вже затоплені, а вода поширюється по всьому місту, а також порадив брати спальні мішки чи ковдри.

"Через деякий час буде неможливо проводити евакуацію. Кількість води на вулицях зростає. Автомобілі більше не будуть в’їжджати - за винятком військової або пожежної техніки", - додав Котара.

Які регіони найбільше постраждали

Чи не найбільше від стихії постраждали міста Клодзько, Строне Шльонські і Ґлухолази. Там зруйновано цілі вулиці, будинки, затоплено квартири. Рівень води перевищував кілька метрів.

Як пише видання "Нова Польща", у Льондеку Здруї знищено майже всі мости, зокрема й Святого Іоанна, що датується XVI століттям. Споруда витримала повінь 1997 року, але цього разу стихія виявилася сильнішою. Нині до міста можна добратися тільки зі сторони Чехії. На вулицях містечка тонни мулу і бруду. Немає телефонного зв’язку та електрики, бракує питної води.

Skala zniszczeń jest ogromna, ale na żołnierzy #WojskoPolskie zawsze można liczyć.

Powodzianie nie zostawimy Was w potrzebie! pic.twitter.com/5KKiSgSybe — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 16, 2024

На сьогодні також затоплено житлові райони, адміністративні будівлі, школи, лікарні, цвинтарі. Деякі населені пункти повністю відрізані, чимало людей опинилося замкнутими у своїх будинках. Через що їх довелося евакуйовувати гелікоптером. А в місті Ниса через повінь довелося евакуювати лікарню, персонал та пацієнтів терміново перевезли в інші медичні заклади. У постраждалих районах закрили школи й офіси.

Вроцлав перед піком повені. Йде підготовка

Одним із найбільш вразливих міст на півдні Польщі є Вроцлав. Через інтенсивні зливи рівень води у річці стрімко зростає, тож існує чимала загроза підтоплення міста.

Місцева влада наказала використати мішки з піском аби підняти набережні та захистити житлові райони Маршовіце-1 і Маршовіце-2 від можливого затоплення річкою Бистриця, де найскладніша ситуація. Сьогодні там почнуть будувати укріплення. Для зведення фортифікаційних споруд місто надасть 1100 тонн піску.

Мер міста Яцек Сутрик розповів, що набережні частково обтягнуть плівкою, а військові, залучені до робіт, використають мішки, щоб підняти їх. Він також закликав мешканців за можливості переїхати на вищі поверхи будинків.

"Набережні мають бути підняті на півтора метра, щоб убезпечити населені пункти. Якщо буде потреба в евакуації, ми надамо автобуси до місця проведення робіт", - додав Сутрик.

Крім того, на іншій річці - Одра у Вроцлаві, ймовірно, найвищий рівень води очікується в п'ятницю, хоча рівень повені може значно підвищитися з середи. Висока хвиля ллється містом кілька днів.

Кількість жертв

Наразі в Польщі відомо про щонайменше п’ятьох загиблих через стихію. Серед загиблих хірург з міста Ниса Кшиштоф Камінський. Як повідомляють ЗМІ, він повертався з лікарні після чергування і в якийсь момент перестав виходити на зв’язок. Його автівку знайшли на одній із затоплених вулиць. Ймовірно, 71-річний чоловік вийшов з машини, щоб далі вибратися пішки, - дверцята з боку водія були відчинені. Тіло хірурга рятувальники знайшли в ніч на 16 вересня.

Допомога постраждалим

В Польщі на допомогу постраждалим влада виділила мільярд злотих (260 млн доларів). Кожен, хто зазнав збитків, зможе подати заяву в органи місцевої влади для отримання компенсації.

Фото: компенсації постраждалим від повені у Польщі почнуть виплачувати від сьогодні (Getty Images)

Постраждалим виплатять по 10 тисяч злотих (2 567,95 дол.) безповоротної допомоги, а також до 100 тисяч злотих (25 149,70 дол.) на ремонт квартир і до 200 тисяч злотих (50 299, 40 дол.) на реконструкцію будинків.