Польша начала военные учения Dragon-24

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

В рамках маневров НАТО Польша организует свои национальные учения Dragon-24. Кроме польских военных, в них будут участвовать военнослужащие из Испании, Великобритании, Турции и Албании. В общей сложности будет привлечено около 20 тысяч солдат и 3500 единиц техники из 10 стран НАТО.

"Они будут проверены на взаимодействие и выполнение боевых задач на суше, в воздухе и на море. Помимо военных действий в указанных сферах, боевые операции также будут проводиться в киберпространстве", - сообщает Генкомандование.

Учения Dragon-24 станут проверкой способности Вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многомерный кризис вооруженного характера.

Как отмечается, основными силами польской армии для участия в учениях будут 11 Любушская бронекавалерийская дивизия, солдаты Сил специального назначения, ВВС, ВМС и Территориальной обороны.

Об обучении НАТО Steafast Defender

Учения Steafast Defender будут продолжаться до конца мая от Атлантики до восточного фланга НАТО по сценарию конфликта с "противником равного по силе". В учениях примут участие 90 тысяч человек:

солдаты из всех стран Союза и Швеции;

50 военных кораблей;

80 самолетов;

1100 боевых машин.

В заявлении Генерального командования заявили, что такие учения являются "демонстрацией обороноспособности Альянса и его государств-членов" и "не направлены против какой-либо страны".