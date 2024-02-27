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Польша начала военные учения Dragon-24

Польша, Вторник 27 февраля 2024 05:53
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Польша начала военные учения Dragon-24 Фото: Польша начала военные учения (twitter.com/DGeneralneRSZ_
Автор: RBC.UA

В Польше начинаются военные учения Dragon-24, которые являются частью военных маневров НАТО Steadfast Defender-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

В рамках маневров НАТО Польша организует свои национальные учения Dragon-24. Кроме польских военных, в них будут участвовать военнослужащие из Испании, Великобритании, Турции и Албании. В общей сложности будет привлечено около 20 тысяч солдат и 3500 единиц техники из 10 стран НАТО.

"Они будут проверены на взаимодействие и выполнение боевых задач на суше, в воздухе и на море. Помимо военных действий в указанных сферах, боевые операции также будут проводиться в киберпространстве", - сообщает Генкомандование.

Учения Dragon-24 станут проверкой способности Вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многомерный кризис вооруженного характера.

Как отмечается, основными силами польской армии для участия в учениях будут 11 Любушская бронекавалерийская дивизия, солдаты Сил специального назначения, ВВС, ВМС и Территориальной обороны.

Об обучении НАТО Steafast Defender

Учения Steafast Defender будут продолжаться до конца мая от Атлантики до восточного фланга НАТО по сценарию конфликта с "противником равного по силе". В учениях примут участие 90 тысяч человек:

  • солдаты из всех стран Союза и Швеции;
  • 50 военных кораблей;
  • 80 самолетов;
  • 1100 боевых машин.

В заявлении Генерального командования заявили, что такие учения являются "демонстрацией обороноспособности Альянса и его государств-членов" и "не направлены против какой-либо страны".

Напомним, В Киеве в Дарницком районе с 26 февраля начнутся учения военных. Местных жителей призывают не снимать и не публиковать в сети действий Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что следующие три дня будут проводиться учения с участием подразделений обороны Киева. В Дарницкой районной государственной администрации сообщили, что в ходе тренировок будут привлечены личный состав, военная техника и оружие. Целью учений является повышение боевых навыков во время подготовки и ведения оборонной операции.

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