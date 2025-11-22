ua en ru
Польща розпочала операцію із захисту критичної інфраструктури після НП із залізницею

Субота 22 листопада 2025 08:58
UA EN RU
Польща розпочала операцію із захисту критичної інфраструктури після НП із залізницею Ілюстративне фото: польські військові (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Польщі стартувала масштабна операція "Горизонт", спрямована на посилення захисту критичної інфраструктури країни. До неї залучають до 10 тисяч військових із технікою, зокрема з безпілотниками і вертольотами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

У рамках операції діють підрозділи армії, територіальної оборони, сил спецоперацій, поліція, служба охорони залізниць та інші структури. Основна увага зосереджена на районах, де ризик диверсій вважається найвищим.

Рішення про запуск операції було ухвалено після двох нещодавніх диверсій на залізниці, до яких, за версією слідства, можуть бути причетні громадяни України, які співпрацювали з російськими спецслужбами.

Тим часом, у Варшаві заявили про намір уже найближчими місяцями розпочати створення власної системи протидії безпілотникам - окремо від ініціативи ЄС щодо "стіни дронів".

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що в листопаді Міноборони оголосить інвестиції в технології виявлення, придушення і нейтралізації ворожих дронів у рамках ширшої програми ППО.

Суми інвестицій Томчик не назвав, але підкреслив, що щонайменше половина контрактів має піти польським компаніям.

Детальніше про інцидент із залізницею

Нагадаємо, у Польщі в період з 15 по 17 листопада було пошкоджено інфраструктуру залізничної лінії №7 на відрізку Варшава Східна - Дорогуськ.

У Польщі виявили пошкоджену залізничну колію на ключовому напрямку, що веде до кордону з Україною. На ділянці залізниці спрацював вибуховий пристрій, що спричинило пошкодження полотна.

Слідство в Польщі підозрює в диверсії українців, які нібито перебувають у Білорусі. Замовниками диверсії стали спецслужби РФ.

