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Польща розглядає варіант повного закриття свого кордону з Білоруссю, - МЗС країни

Фото: глава МЗС Польщі Радослав Сікорський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

На польсько-білоруському кордоні останнім часом зростає напруга через мігрантів. Варшава розглядає можливості закриття всіх пунктів пропуску.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVN24.

"Зараз ми вивчаємо, які наслідки це матиме для нашої економіки й місцевих громад", - розповів Сікорський.

Він зауважив, що зараз Польща, як і декілька років тому, страждає від навали мігрантів. Вони намагаються потрапити до Європейського Союзу з території Білорусі. Глава МЗС Польщі вважає, що це відбувається під контролем білоруських та російських служб.

"Особливо шокує те, що функціонери білоруської держави інструктують цих людей, як бити польських солдатів і польських прикордонників навіть тоді, коли наші хлопці в бронежилетах. Це геть неприйнятно", – сказав міністр.

Сікорський заявив, що остаточне рішення щодо закриття пунктів пропуску буде ухвалене після аналізу його наслідків.

Що передувало

У Польщі біля кордону з Білоруссю наразі складна ситуація через сильний наплив нелегальних мігрантів. Як стало відомо, нещодавно мігранти напали на польських військових під час спроби незаконного перетину кордону. Один із них помер у результаті ножового поранення.

На цьому тлі влада Польщі вирішила провести засідання Ради нацбезпеки.

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